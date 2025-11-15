Erdemli'de baraka yangını seralara sıçramadan söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabaha karşı barakada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle seralara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:07
Mersin'in Erdemli ilçesinde sabaha karşı bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle seralara ulaşmadan söndürüldü.

Olayın ayrıntıları

Olay, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Güllühayat Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içinde kimse bulunmayan Ahmet B.'ye ait barakada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle baraka ve çevresindeki odunlara yayıldı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, seraların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı üzerinde duruluyor; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

