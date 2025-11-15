Erdemli'de baraka yangını seralara sıçramadan söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde sabaha karşı bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle seralara ulaşmadan söndürüldü.
Olayın ayrıntıları
Olay, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Güllühayat Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında içinde kimse bulunmayan Ahmet B.'ye ait barakada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle baraka ve çevresindeki odunlara yayıldı. Müdahalede yetersiz kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Müdahale ve soruşturma
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, seraların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı üzerinde duruluyor; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
