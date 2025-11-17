Erdemli'de Hobi Bahçesindeki Baraka Alev Alev Yandı

Mersin Erdemli'de Limonlu Mahallesi'ndeki hobi bahçesindeki ahşap baraka, içinde mutfak tüpleriyle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi; itfaiye 40 dakikada kontrol sağladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 06:22
Erdemli'de Hobi Bahçesindeki Baraka Alev Alev Yandı

Erdemli'de Hobi Bahçesindeki Baraka Alev Alev Yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, petrol istasyonuna yakın bir noktada bulunan hobi bahçesindeki baraka gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Olayda şans eseri can kaybı bildirilmedi.

Olay Yeri ve Yangının Seyri

Yangın, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkiinde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki bir petrol istasyonu yakınlarında bulunan baraka tipi evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.B.'ye ait hobi bahçesindeki ahşap ve plastik kaplı barakada, içinde mutfak tüplerinin de bulunduğu yapıda gece saatlerinde yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangına 2 itfaiye arazözü ve 1 su tankeri ile toplam 13 itfaiye eri müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Baraka, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Barakanın sahiplerinin yangın esnasında yakındaki yazlık sitedeki diğer evlerinde kaldıkları öğrenildi.

Mahallelinin İfadeleri ve Soruşturma

Mahalle sakinleri, komşularının ahşap baraka evinin hızla alevler içerisinde kaldığını, içeride mutfak tüpleri bulunduğunu ve yangının kısa sürede yayılması nedeniyle müdahale edilemediğini belirtti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PETROL İSTASYONUNA YAKIN BİR NOKTADA, İÇİNDE MUTFAK TÜPLERİ DE BULUNAN...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PETROL İSTASYONUNA YAKIN BİR NOKTADA, İÇİNDE MUTFAK TÜPLERİ DE BULUNAN AHŞAP BARAKA EVDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PETROL İSTASYONUNA YAKIN BİR NOKTADA, İÇİNDE MUTFAK TÜPLERİ DE BULUNAN...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul'da okullar açıldı: Trafik yoğunluğu yüzde 70
3
Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 5 Km Kaçtı: 3 Araca Çarpıp Duvara Girdi
4
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu
5
Adana'da Nazmiye'yi Bıçaklayan Saldırganın Babası: 'Ben Torunlarımı İstiyorum'
6
DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları
7
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?