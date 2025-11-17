Erdemli'de Hobi Bahçesindeki Baraka Alev Alev Yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, petrol istasyonuna yakın bir noktada bulunan hobi bahçesindeki baraka gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Olayda şans eseri can kaybı bildirilmedi.

Olay Yeri ve Yangının Seyri

Yangın, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkiinde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerindeki bir petrol istasyonu yakınlarında bulunan baraka tipi evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.B.'ye ait hobi bahçesindeki ahşap ve plastik kaplı barakada, içinde mutfak tüplerinin de bulunduğu yapıda gece saatlerinde yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangına 2 itfaiye arazözü ve 1 su tankeri ile toplam 13 itfaiye eri müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Baraka, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Barakanın sahiplerinin yangın esnasında yakındaki yazlık sitedeki diğer evlerinde kaldıkları öğrenildi.

Mahallelinin İfadeleri ve Soruşturma

Mahalle sakinleri, komşularının ahşap baraka evinin hızla alevler içerisinde kaldığını, içeride mutfak tüpleri bulunduğunu ve yangının kısa sürede yayılması nedeniyle müdahale edilemediğini belirtti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE PETROL İSTASYONUNA YAKIN BİR NOKTADA, İÇİNDE MUTFAK TÜPLERİ DE BULUNAN AHŞAP BARAKA EVDE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI.