Erdemli'de makilik yangın narenciye bahçelerine ulaşmadan söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle narenciye bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı ve ilk müdahale

Yangın, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesindeki makilerle kaplı uçurumların olduğu alanda başladı. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden vatandaşlar, ilaçlama tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol ve soğutma çalışmaları

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, narenciye bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının başladığı anlarda çekilen cep telefonu görüntüleri, bölgede yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

