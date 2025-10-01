Erdoğan: 23 Yılda Kat Edilen Mesafe Yeni Anayasa ile Taçlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılda alınan mesafenin Türkiye Yüzyılına yakışacak yeni bir anayasa ile taçlanacağına inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:02
Erdoğan: 23 Yılda Kat Edilen Mesafe Yeni Anayasa ile Taçlanacak

Erdoğan: 23 Yılda Kat Edilen Mesafe Yeni Anayasa ile Taçlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 yılda alınan mesafeyi, Türkiye Yüzyılına yakışacak ve Türkiye'ye dar gelmeyecek yeni bir anayasayla taçlandırma arzumuza sahip çıkacağınıza inanıyorum"

Erdoğan, konuşmasında 23 yılda alınan mesafe ile Türkiye Yüzyılına yakışacak yeni bir anayasa hedefini öne çıkardı.

Yeni bir anayasa çağrısı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde merkezi bir yer tutuyor ve bu hedefin sahiplenilmesine dair inancını ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin