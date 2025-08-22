DOLAR
Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı Vefatının 39'uncu Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 39'uncu yılında 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı NSosyal'den yaptığı paylaşımda rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:35
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda şöyle ifade etti:

Paylaşımda Yer Alan İfade

"Ülkemize değerli hizmetlerde bulunan, çok partili siyasi hayata geçiş süreci başta olmak üzere Türk siyasetine değerli katkılarda bulunan, Milli Mücadele'mizin önemli ismi, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı ahirete irtihalinin 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum."

