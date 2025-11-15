Erdoğan: 350 Bin 178 Deprem Konutunun Anahtarları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Törende verilen mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninde konuştu. Erdoğan, '11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz' dedi.

Törende Erdoğan, Adıyamanlılara seslenerek 'Sevgili Adıyamanlılar, her karışı tarih her adımı sabırla dolu Adıyaman’ı selamlıyorum. Adıyaman’ın her bir köşesindeki kardeşlerime muhabbetimi gönderiyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Bugün sizlerle bir aradayız. Adıyaman’a geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Sizin bir kardeşiniz olmaktan şeref duydum. Bugüne kadar bizde sizin bu teveccühünüze halel getirmedik. Size mahcup olmadık. Gençler bizim millete ülkeye ve Adıyaman’a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Şunu tüm samimiyetimle biz yaraları sarmanın derdindeyiz biz ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Bugün Adıyaman’da devletimizin gücüyle milletimizin dayanışmasının nasıl tek yürek haline geldiğine tanıklık ediyoruz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın tesliminin gururunu yaşıyoruz. Adıyaman bu coğrafyanın hem iradesi hem de direncidir. Adıyaman kardeşliğin, vefanın ve dirilişin şehirleşmiş halidir. 6 Şubat’ta Adıyaman çok büyük bir acı ve yıkım yaşadı. Adıyaman’la birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Deprem şehitlerine Allahtan rahmet diliyorum. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği yükün altından kalktık' ifadelerini kullandı.

Seçim sonrası eleştiriler

Erdoğan, sürece dair eleştirilerini de dile getirerek, 'Sandıklar kapandı, seçim bitti bunların da deprem bölgesiyle işi bitti' diye konuştu ve bazı siyasilerin depremzedeleri siyasi malzeme haline getirdiğini savundu. Konuşmasında, 'Bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı' ifadelerini kullandı.

Muhalefete yönelik sert eleştirilerini de sürdüren Cumhurbaşkanı, özellikle ana muhalefet lideri hakkında, 'Yalan makinası mı, ana muhalefetin genel başkanı mı ayıra bilene helal olsun' gibi ifadeler kullanarak üslubunu eleştirdi.

Teslimat rakamları ve projeler

Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin somut rakamlar verdi: 'Eylül ayında Malatya’da 304 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi konutlarımızın yüzde 78’ini tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını Adıyaman’ımızda teslim ediyoruz.'

Konuşmada ayrıca Adıyaman'da sadece iki yılda 38 bin 157 konut ve işyerinin teslim edildiği, İndere'de 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin yuvanın tamamlanacağı ve böylece yaklaşık 100 bin vatandaşın güvenli konutlara kavuşacağı bildirildi.

Bugün teslim edilenlerin illere göre dağılımı şu şekilde sıralandı: Malatya 21 bin 760, Hatay 11 bin 320, Kahramanmaraş 6 bin 523, Gaziantep 3 bin 834, Şanlıurfa 644, Elazığ 354, Osmaniye 214, Tunceli 97, Sivas 79, Bingöl 62, Diyarbakır 50, Kayseri 15, Adana 14. Böylece toplam 45 bin 342 ek teslimatla birlikte toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarları hak sahibine verilmiş oldu.

Ayrıca tören kapsamında deprem konutları ve iş yerlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığının 10 projesi, İçişleri Bakanlığının 11 projesi ve Milli Eğitim Bakanlığının 99 okul yatırımının da resmen hizmete alındığı duyuruldu. Yılsonu hedefi olarak Adıyaman'da toplam 43 bin 573 konut ve işyeri; deprem bölgesinde ise 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

İnşa hızı ve yeni sosyal konut projeleri

Erdoğan, çalışmanın hızını vurgulayarak, 'Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz' dedi. Deprem bölgelerinde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle 7/24 çalışıldığını belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, 500 bin sosyal konut projesini anımsatarak, Adıyaman için de 5 bin sosyal konut planlandığını, merkez ve ilçelerdeki yerlerin belirlendiğini ve başvurular tamamlandıktan sonra inşaatların hızla başlayacağını söyledi.

Bakanların açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, 'Devletimiz ilk andan itibaren afetzedeler için seferber oldu. Şehirlerimizi hep beraber ayağa kaldırdık. Bugün 350 bin huzura dönüştü. Durmayacağız, önümüzdeki ay evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak' dedi ve toplam 453 bin yuvanın teslim edileceğini yineledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarına dikkat çekerek, 'tam 300 milyar dolarlık ulaşım yatırımı yaptıklarını' belirtti.

Kapanış

Tören, teslimatlar ve açıklanan hedeflerle depremzedelerin konutlara kavuşması yönünde önemli bir aşama olarak sunuldu. Yetkililer, projelerin hızla tamamlanmaya devam edeceğini ve bölgede kalan ihtiyaçların giderilmesinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

