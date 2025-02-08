Erdoğan: AK Parti Kongreleri Süreci Güçlenerek Tamamlandı

Erdoğan: Kongrelerimiz Güçlenerek Tamamlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm kongrelerin AK Parti'ye yakışan bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çekerek, hareketin bu zorlu maratondan güçlenerek çıktığını belirtti.

Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, bu süreçte makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmediklerini, dayanışmayı yücelttiklerini ve kardeşliği pekiştirdiklerini ifade etti. İstanbul'da gerçekleştirilen 81'inci il kongresi ile sürecin nihayete erdiğini belirtirken, 23 Şubat'ta yapılacak Büyük Kongreye hazırlıkların başlayacağını duyurdu.

Teşkilata Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Bu süreçte kabine üyeleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin iştirak ettiğini kaydeden Erdoğan, kendisinin de 29 il kongresine katılarak teşkilatlarla kucaklaştığını ifade etti. "Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, göreve yeni başlayanlara başarılar dileyip, bayrağı devreden kardeşlere hizmetleri için teşekkür etti.

Durmak Yok, Yola Devam

Erdoğan, konuşmasında ayrıca, ahirete irtihal eden dostlarından rahmet diledi ve "Durmak yok, yola devam" diyerek teşkilatın kararlılığını vurguladı.