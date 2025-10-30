Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; bando, 21 pare top atışı ve 16 Türk devleti bayrağı törene eşlik etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i resmi törenle kabul etti. Merz'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Merz'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra bando, her iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tören unsurları ve selamlaşma

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı; ayrıca 21 pare top atışı yapıldı. Almanya Başbakanı Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Erdoğan ve Merz birbirlerinin heyetlerini takdim etti. İki lider, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Gündem ve program

Erdoğan ile Merz ikili görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek; toplantının ardından ise resmi yemeğe iştirak edecekler.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.

