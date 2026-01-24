Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 Yeni Otobüs Hattı 26 Ocak'ta Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26 Ocak'ta 14 yeni otobüs hattını hizmete alıyor; şehir hastanesine kentin tüm ilçelerinden direkt ve konforlu ulaşım sağlanacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:53
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 yeni otobüs hattı 26 Ocak'ta devrede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26 Ocak itibarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştırmak amacıyla 14 yeni otobüs hattı hizmete alıyor. Yeni hatlarla kentin tüm ilçelerinden hastaneye doğrudan, konforlu ve kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

Mevcut doğrudan hatlar

Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla şu anda şehir hastanesine İzmit’ten SH1, SH2, SH5, SH6 ve SH7, Derince’den ise SH8 hatları ile direkt ulaşım sağlanıyor.

14 yeni hat ile 20 hatlık direkt ulaşım

Yeni düzenlemeyle Karamürsel’den SH9, Gölcük’ten SH10 ve SH11, Başiskele’den SH12 ve SH13, Kartepe’den SH14 ve SH15, Kandıra’dan SH16, Körfez’den SH17 ve SH18, Dilovası’ndan SH19, Gebze’den SH20, Darıca’dan SH21 ve Çayırova’dan SH22 hatları doğrudan erişime açılacak. Bu sayede şehir hastanesine toplam 20 hat ile direkt ulaşım sağlanmış olacak.

Vatandaş odaklı ulaşım

Modern, konforlu ve düzenli seferlerle hizmet verecek otobüsler, günün farklı saatlerinde hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak; randevu ve ziyaretler daha rahat gerçekleştirilebilecek. Büyükşehir, bu adımla ulaşımda vatandaş odaklı yaklaşımlarını ve sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

