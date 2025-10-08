Erdoğan: Barış Hamas ve Filistinlilerin Omuzlarına Yüklenemez

Erdoğan, barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını vurgulayarak barış yükünün yalnızca Hamas ve Filistinlilere yüklenmesinin adil ve gerçekçi olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:48
Cumhurbaşkanı'ndan adalet ve gerçekçilik vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışın taraflar arasında paylaşılması gerektiğini ve tek taraflı sorumluluğun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne doğrudur ne de gerçekçi bir yaklaşımdır"

Erdoğan'ın bu sözleri, bölgedeki barış sürecine ilişkin adalet ve sorumluluk paylaşımı çağrısını öne çıkardı.

