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Erdoğan: BM'de İsrail'e Silah Ambargosu Etkili Bir Adım Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de İsrail'e silah ambargosunun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:18
Erdoğan: BM'de İsrail'e Silah Ambargosu Etkili Bir Adım Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'e yönelik uygulanacak silah ambargosunun, bu ülkeyi durdurmak adına etkili bir adım olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Duruşu

Erdoğan, Türkiye'nin bu konuyu dillendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, uluslararası platformda yaşanan adaletsizliklere karşı duruşlarının süreceğini belirtti. Sonuç olarak, Türkiye, BM'nin alacağı kararların takipçisi olacak ve bu tür ambargoların gerekliliğini savunmaya devam edecek.

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