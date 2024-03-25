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Erdoğan Çorum mitinginde: “Ekonomi ekibimize güvenin”

Seçimlere son 6 gün kala çalışmalara devam eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da vatandaşlara seslendi. Ülkenin ekonomik durumunu ele gelen Erdoğan konuşmasında, “Milletimizden, bize ve ekonomik ekibimize güvenmesini istiyorum. Ne yaptığımızı biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:41
Erdoğan Çorum mitinginde: “Ekonomi ekibimize güvenin”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitingi sonrasında Çorum’a geçti. Burada toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, ekonomik durumla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ayrıca terör ve CHP’nin “para sayma” konularını da tekrar gündeme getirdi.

“Bize güveninin”

Erdoğan, Çorum mitinginde “enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili gerekeni yapıyoruz. Fahiş fiyatlarla ilgili denetimler de devam ediyor. Emekliler için promosyon ödemeleri başlattık, tek seferlik 5 bin TL ödeme yaptık, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artırıldı.” Şeklinde konuştu. Depremin üzerlerine yüklemiş olduğu ağır ekonomik yüke rağmen bunları yaptıklarını belirten Erdoğan “enflasyonu tek haneye indireceğiz, bize ve ekonomi ekibimize güvenin istiyorum” dedi.

“Muhalefet mi kartel mi belli değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin “para sayma” görüntülerini de yine gündeme getirdi: “Bunların tek işi kara paralardan kule yapmak. Bu paralar nerden geldi nereye gidiyor, açıklayamadılar. Ana muhalefet partisi mi yoksa karanlık işler çeviren bir kartel mi belli değil” dedi.

“Terörle mücadelemiz devam edecek”

Erdoğan, Gezi olaylarını, FETÖ ve 15 Temmuz’u işaret ederek, “Ülkemize terör saldırıları hiç eksik olmadı ama onlarla nasıl mücadele ettiysek bugün de devam edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı DAEŞ terör örgütünü de sözleri arasına dahil etti ve “inlerini başlarına yıktık” ifadelerini kullandı.

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