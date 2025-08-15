DOLAR
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı: Ali Boğa ve Mertcan Öztürk vefatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Boğa ve Mertcan Öztürk'ün kazada vefatı üzerine ailelerine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:07
Başsağlığı ve taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden 24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"24'üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa ile Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Mertcan Öztürk'ün bugün yaşanan iki ayrı elim kazada vefat etmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duydum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin."

