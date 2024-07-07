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Erdoğan'dan Esad'la görüşmeye ilişkin: "Biz davetimizi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a görüşme davetini her an yapabileceğini belirterek, Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişteki seviyeye getirmek istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 18:37
Erdoğan'dan Esad'la görüşmeye ilişkin: "Biz davetimizi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme konusunda, "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi. Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerinin geçmişte dostane olduğunu hatırlatarak, bu dostluğu yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Provokatif Olaylar ve Türkiye'nin Tutumu

Erdoğan, son dönemde yaşanan provokatif olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler, biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK’yı, PYD’yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Politikası

Erdoğan, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, "Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD’ın başındaki şahsın Doha’da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Ama bütün mesele Netanyahu’nun tavırları. İsrail bu caniliği, bu vahşeti daha fazla sürdürmemeli" dedi. Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskılarını artırması gerektiğini vurguladı.

İran'daki Seçimler ve Türkiye-İran İlişkileri

Erdoğan, İran'da Türk kökenli Mesut Pezeşkiyan'ın seçimleri kazanmasına ilişkin, "Mesut Pezeşkiyan aslında Azeri kökenli bir Türk. Tebriz'de Türkçe konuşuyor, Kürt bölgelerine gittiğinde Kürtçe konuşabiliyor. Farça’ya da gayet hakim. Kendisiyle irtibat kurup tebrik edeceğim. Bundan sonraki süreçte Türkiye-İran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin İran ile tarihî ve kültürel bağlarının önemine dikkat çekti.

İngiltere İle Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşanan seçim süreci hakkında, "Şu ana kadar uyguladıkları politikalar ve İngiltere'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar Rishi Sunak’ın bana göre en önemli kayıp sebebi olmuştur. İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı henüz tebrik için arayamadım. Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediklerini söylüyor. Yapacağımız görüşmede ‘Bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?’ bunları da konuşacağız" dedi.

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