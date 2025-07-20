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Erdoğan'dan KKTC'deki Açılış Törenlerine Vurgu: Barış ve Özgürlük Destanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de açılışlarını gerçekleştirdiği projeleri kutladı ve barış için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:16
Erdoğan'dan KKTC'deki Açılış Törenlerine Vurgu: Barış ve Özgürlük Destanı

Erdoğan'dan KKTC'deki Açılış Törenleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) açılış törenlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açılışlarını gerçekleştirdiği projeler aracılığıyla bölgedeki ulaşım sorunlarına da değindi. Ulaşım projesinin Lefkoşa’daki trafik yoğunluğunu azaltması planlanıyor. Açıklamaya göre, bu projelerle birlikte yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilmesi ve 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu önemli açılışların, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

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