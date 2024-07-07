Erdoğan'dan millilere destek ziyareti: "Siz bizim şampiyonumuzsunuz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokol tribününden yerini aldı. Maç boyunca milli takıma destek veren Erdoğan, 90 dakika sonunda yaşanan hayal kırıklığına rağmen, futbolculara moral vermek için soyunma odasına indi.

Erdoğan'dan Takıma Destek Mesajı

Maçın ardından soyunma odasında milli futbolcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın sergilediği mücadeleyi övdü. Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün bu sonucu almış olsak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Gelecekte de bu işi başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı. Erdoğan ve beraberindekiler, futbolculara destek mesajları ilettiler ve takımın başarısını kutladılar.

Maçın Kısa Özeti

Türkiye-Hollanda maçı, her iki takımın da yoğun çabalarıyla geçti. İlk yarıda Hollanda üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Türkiye, beraberlik golünü bulsa da son dakikalarda yediği golle maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Türkiye, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Ancak sergilenen performans, Türk futbolunun geleceği için umut vericiydi.