Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erdoğan'dan millilere destek ziyareti: "Siz bizim şampiyonumuzsunuz"

Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da maçı izlediği Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndan inerek, milli futbolcuları soyunma odasında teselli etti. Erdoğan, takımın performansını överek, gelecekte daha büyük başarılar elde edileceğine inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:13
Erdoğan'dan millilere destek ziyareti: "Siz bizim şampiyonumuzsunuz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokol tribününden yerini aldı. Maç boyunca milli takıma destek veren Erdoğan, 90 dakika sonunda yaşanan hayal kırıklığına rağmen, futbolculara moral vermek için soyunma odasına indi.

Erdoğan'dan Takıma Destek Mesajı

Maçın ardından soyunma odasında milli futbolcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın sergilediği mücadeleyi övdü. Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün bu sonucu almış olsak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Gelecekte de bu işi başarıyla sürdüreceğimize inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" dedi.

erdoğan milli takım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı. Erdoğan ve beraberindekiler, futbolculara destek mesajları ilettiler ve takımın başarısını kutladılar.

Maçın Kısa Özeti

Türkiye-Hollanda maçı, her iki takımın da yoğun çabalarıyla geçti. İlk yarıda Hollanda üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Türkiye, beraberlik golünü bulsa da son dakikalarda yediği golle maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Türkiye, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Ancak sergilenen performans, Türk futbolunun geleceği için umut vericiydi.

İLGİLİ HABERLER

Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor

Arabanızın anahtarına 256 kez basınca bu oluyor! Böyle bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Arabanızın anahtarına 256 kez basınca bu oluyor! Böyle bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız

Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon kampanyası! Tamı tamına 26.250 TL tak diye ödeyecek

Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Miras paylaşımında sistem değişti! Tapusu olan herkes artık böyle yapacak

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor