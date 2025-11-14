Erdoğan'dan Şehit İlhan Ongan'ın Babasına Telefonla Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağında şehit olan İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan ile telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:00
Gürcistan'daki C130 kazasında şehit olan Ongan'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) Bilecik'te yaşayan babasıyla telefon görüşmesi yaparak başsağlığı diledi.

Şehidin haberinin geçtiğimiz gece ailesine ulaştığı bildirildi. Bilecik'te, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'ın evine dev Türk bayrağı asılırken, yakınları ve çok sayıda vatandaş taziyelerini iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini ileterek şu sözleri aktardı:

"Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah"

Erdoğan, telefonda acılı baba Ali Ongan'a başsağlığı dileyip ailenin acısını paylaştı ve millet olarak yanlarında olduklarını vurguladı.

VALİ (SAĞDA), BABASI ALİ ONGAN (ORTADA) VE AMCA

