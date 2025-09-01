DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,12 0,07%
ALTIN
4.592,58 -0,66%
BITCOIN
4.475.777,19 0,21%

Erdoğan'dan Türkoğlu'na Tebrik: A Milli Takım Estonya'yı 84-64 Yendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın Estonya'yı 84-64 yendiği maç sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla kutladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:39
Erdoğan'dan Türkoğlu'na Tebrik: A Milli Takım Estonya'yı 84-64 Yendi

Erdoğan'dan Türkoğlu'na Tebrik: A Milli Takım Estonya'yı 84-64 Yendi

Maç sonrası tebrik telefonu ve turnuva durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü, uçakta yaptığı görüşmede Hidayet Türkoğlu ile birlikte sporcuları ve başantrenör Ergin Ataman'ı tebrik etti.

A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk üç maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken, Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.

Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği için karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Isparta'da: Valilik, Belediye ve STK Ziyaretleri
2
Sokağın Adı: Hüma — Hüma Hatun Sokağı Belgeseli
3
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi: R.Y. (27) Hastaneye Kaldırıldı
4
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
5
Ataşehir'de Orman Yangını Söndürüldü — Kayışdağı Ferhatpaşa
6
Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark