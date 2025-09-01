Erdoğan'dan Türkoğlu'na Tebrik: A Milli Takım Estonya'yı 84-64 Yendi

Maç sonrası tebrik telefonu ve turnuva durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü, uçakta yaptığı görüşmede Hidayet Türkoğlu ile birlikte sporcuları ve başantrenör Ergin Ataman'ı tebrik etti.

A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk üç maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken, Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.

Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği için karşılaşacak.