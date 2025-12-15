DOLAR
Erdoğan: 'Emanetiniz Ehli Ellerdesiniz' — Kabine Toplantısı'nda Liyakat Vurgusu

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası muhalefetin iş bilmezliğine dikkat çekerek 'Emanetiniz ehil ellerdedir' dedi ve liyakat vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:42
Erdoğan: 'Emanetiniz Ehli Ellerdesiniz' — Kabine Toplantısı'nda Liyakat Vurgusu

Erdoğan: "Emanetiniz Ehli Ellerdesiniz"

Kabine Toplantısı sonrası liyakat vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara seslendi.

"Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye’de işbaşındadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, halkı güven ve kararlılığa davet etti.

Erdoğan'ın açıklaması, muhalefete yönelik eleştiri ve hükümetin liyakata dayalı kadro anlayışına vurgu niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye'de işbaşındadır"

