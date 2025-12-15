Erdoğan: 'Emanetiniz Ehli Ellerdesiniz' — Kabine Toplantısı'nda Liyakat Vurgusu

Erdoğan: "Emanetiniz Ehli Ellerdesiniz"
Kabine Toplantısı sonrası liyakat vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara seslendi.
"Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar Türkiye’de işbaşındadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, halkı güven ve kararlılığa davet etti.
Erdoğan'ın açıklaması, muhalefete yönelik eleştiri ve hükümetin liyakata dayalı kadro anlayışına vurgu niteliği taşıdı.
