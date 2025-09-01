Erdoğan: Enerji ve Bağlantısallık Küresel İstikrar İçin Hayati Önemde

Enerji ve bağlantısallığın önemi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz"

Bu vurgu, enerji politikaları, altyapı yatırımları ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.