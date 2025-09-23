Erdoğan: Gazze'de 'dört dörtlük soykırım' — Netanyahu suçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fox News röportajında Gazze'deki saldırıları 'dört dörtlük soykırım' olarak nitelendirip faili olarak Netanyahu'yu gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:11
Röportajda sert çıkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fox News'e verdiği röportajda Gazze'deki saldırıları değerlendirirken güçlü ifadeler kullandı.

"(Gazze’deki soykırım mıdır?) Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur"

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmesinin özetini oluşturdu ve doğrudan Netanyahu'yu hedef aldı.

Röportajda dile getirilen bu değerlendirme, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası tepkiler bağlamında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

