Erdoğan: Gazze'de 'dört dörtlük soykırım' — Netanyahu suçlandı

Erdoğan Fox News’e: Gazze’de 'dört dörtlük soykırım', Netanyahu suçlandı

Röportajda sert çıkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fox News'e verdiği röportajda Gazze'deki saldırıları değerlendirirken güçlü ifadeler kullandı.

"(Gazze’deki soykırım mıdır?) Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur"

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmesinin özetini oluşturdu ve doğrudan Netanyahu'yu hedef aldı.

Röportajda dile getirilen bu değerlendirme, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası tepkiler bağlamında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.