Erdoğan: İsrail'e Spor Yaptırımları da Dahil Caydırıcı Tedbirler Uygulanmalı

Erdoğan, İsrail'e karşı uluslararası spor turnuvalarından men de dahil olmak üzere caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi; İspanya'nın aldığı önlemler göz ardı edilemez.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:05
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması: İspanya'nın aldığı önlemler örnek gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı kadar bir kenara konulamaz."

Erdoğan, sözleriyle İsrail'e yönelik caydırıcı yaptırımlar çağrısını yineledi ve uluslararası alanda daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, özellikle uluslararası spor organizasyonlarından men gibi yaptırımların devreye sokulmasının önemine değindi ve İspanya'nın uygulamalarını muhatap alınabilecek bir örnek olarak gösterdi.

Bu açıklama, uluslararası toplumun tepkisine ilişkin tartışmaları ve uygulanması muhtemel yaptırım seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı.

