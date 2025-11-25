Erdoğan: Kadına el kaldıranın eli de, vicdanı da kararmıştır

Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yeni Taahhüt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Hem devlet adamı hem de iki kız babası olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduğunu belirten Erdoğan, şiddet mağduru kadınlara güçlü dayanışma mesajı verdi.

Güçlü söz: Kadına el kaldıranın eli de, vicdanı da kararmıştır

Erdoğan, kadına ve çocuğa karşı şiddetin insanlık suçu ve insanlığa ihanet olduğunu vurgulayarak, "Kadına el kaldıranın eli de, vicdanı da kararmıştır" dedi. Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin kadınlara karşı menfi tutum içinde olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı, inanç ve kültür değerleriyle de bu tavrın bağdaşmadığını ifade etti.

Tek bir kayıp bile çoktur

Şiddet sorununu rakamlarla sınırlı görmediklerini söyleyen Erdoğan, elde edilen ilerlemelere rağmen her bir olayın bir insan hikâyesi, öksüz kalmış bir çocuk ve kırılmış hayaller anlamına geldiğini belirtti. "Tek bir kayıp bile çoktur" diyerek, kadına yönelik şiddetin insan merkezli bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı.

Uluslararası boyut ve çifte standart eleştirisi

Dünya genelinde kadın ve çocukların savaşlar ve çatışmalardan en çok etkilenen kesimler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Gazze'de son iki yılda yaşamını yitiren çocuk sayısının 20 binin üzerinde olduğunu, soykırımda şehit olan 70 bin Filistinlinin üçte ikisini kadın ve çocukların oluşturduğunu söyledi. Bu tür trajedilere karşı gösterilen tepkide çifte standart uygulanmasını eleştirdi ve insanlığın vicdanına seslendi.

Toplumsal ve ailevi sorumluluklar

Erdoğan, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu belirterek "Eğer kadın huzurluysa o ailede huzur vardır" dedi. Aile mahremiyeti ilkesinin şiddet söz konusu olduğunda önceliğinin kalktığını, müdahalenin toplumun görevi olduğunu ifade etti. Ayrıca eşlere ve babalara daha fazla sorumluluk düştüğünü, özellikle çocukların eğitimi ve korunmasında erkeklerin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Hayata geçirilen düzenlemeler ve kazanımlar

Son 23 yılda yapılan düzenlemelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, kadınların iş gücüne katılımı ile temsil oranlarında sağlanan artışları paylaştı: 2002'de kadınların iş gücüne katılım oranı %27,9 iken 2025 Eylül itibarıyla %35,7; kadın istihdam oranı %25,3'ten %31,8'e yükseldi. 2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 24 (%4,4) iken 2023 Mayıs seçimlerinde bu sayı 119 (%19,83) oldu. Kadın kamu çalışanlarının oranı 2024 itibarıyla %43,46 seviyesine ulaştı.

Hukuki düzenlemeler arasında 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun, 2014'te cinsel suçlara yönelik cezaların artırılması, 2025'te Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve 2020'de ihtisas mahkemelerinin kurulması yer aldı. Erdoğan, 2021 ve 2022'de cezaların artırılması ve 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinin de kararlılığı pekiştirdiğini söyledi.

Koruyucu ve önleyici hizmetler

Erdoğan, şiddetle mücadele altyapısında yapılan yatırımları anlattı: şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısını 86'ya çıkardıklarını, 112 kadın konuk evinin 81 ilde hizmet verdiğini, sosyal hizmet merkezi sayısını 432 olarak belirlediklerini aktardı. Ayrıca ALO 183 hattı ve KADES uygulamasıyla 7/24 destek sunulduğunu, birincil önleme faaliyetleri kapsamında 6,8 milyon kişiye eğitim verildiğini ifade etti.

5'inci Ulusal Eylem Planı ve hedefler

2007'den bu yana uygulanan ulusal eylem planlarının dördüncüsünün ardından, 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe konduğunu belirten Erdoğan, planın 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyet başlığından oluştuğunu söyledi. Planın 2026-2030 dönemini kapsadığını ve ilk hedefin toplum genelinde saygı kültürünün yerleşmesi olduğunu aktardı.

Plan kapsamında hukuki koruma ve adalete erişimin güçlendirilmesi, erken uyarı ve müdahale sistemlerinin geliştirilmesi, psikolojik, sosyal ve ekonomik desteklerle çok boyutlu güçlenme mekanizmalarının kurulması ile şiddet uygulayanlara yönelik davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılım sağlanması hedefleniyor.

Kapanış ve çağrı

Konuşmasını kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu tekrar vurgulayarak sürdüren Erdoğan, planın tüm yönleriyle uygulanmasını temenni etti ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, kadınlardan aldıkları güçle daha ileri adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti ve Gazze başta olmak üzere mağdur kadınlara ve şehitlere saygılarını sundu.

