Erdoğan: Karadeniz Gazı ve Gabar Petrol Keşiflerinde İlerleme Var

Keşifler önemli olsa da hedeflere ulaşmak için daha fazla mesafe var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündeme gelen enerji keşiflerine ilişkin değerlendirmesinde, atılan adımların umut verdiğini ancak sürecin tamamlanması için daha fazla çaba gerektiğini vurguladı.

"Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşiflerimizde ciddi bir atılım yapsak da önümüzde görünen tablo halen kat etmemiz gereken mesafe var."

Erdoğan'ın açıklaması, enerji kaynaklarının devreye alınması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve dağıtım süreçlerinin işletilmesi açısından atılması gereken adımlara işaret ediyor.

Uzmanlar, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşiflerinin ülkenin enerji politikasında belirleyici olacağını ancak bu kaynakların istikrarlı üretim ve ekonomik katkı sağlayabilmesi için zaman, yatırım ve teknik çalışmalar gerektiğini belirtiyor.