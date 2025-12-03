Erdoğan: KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN ile Hedefe Tam İsabet

Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, MURAD isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını, GÖKDOĞAN isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı."

Açıklamanın Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN sistemlerine ilişkin yetenek ve başarı iddiasını öne çıkarıyor. Söylenenler milli savunma sahasındaki gelişmeler açısından dikkat çekici bulunuyor.

Ne Anlatılıyor?

Açıklamada, KIZILELMA adını taşıyan insansız savaş uçağının, MURAD radarıyla tespit edilen bir savaş uçağını, GÖKDOĞAN isimli havadan havaya füzeyle tam isabetle vurduğu ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN TBMM GRUBUNDA KONUŞTU