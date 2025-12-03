Erdoğan: KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN ile Hedefe Tam İsabet

Erdoğan: KIZILELMA insansız savaş uçağımız, MURAD radarıyla tespit edilen hedefi GÖKDOĞAN füzesiyle havadan tam isabetle vurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:15
Erdoğan: KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN ile Hedefe Tam İsabet

Erdoğan: KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN ile Hedefe Tam İsabet

Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, MURAD isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını, GÖKDOĞAN isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı."

Açıklamanın Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, KIZILELMA, MURAD ve GÖKDOĞAN sistemlerine ilişkin yetenek ve başarı iddiasını öne çıkarıyor. Söylenenler milli savunma sahasındaki gelişmeler açısından dikkat çekici bulunuyor.

Ne Anlatılıyor?

Açıklamada, KIZILELMA adını taşıyan insansız savaş uçağının, MURAD radarıyla tespit edilen bir savaş uçağını, GÖKDOĞAN isimli havadan havaya füzeyle tam isabetle vurduğu ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN TBMM GRUBUNDA KONUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN TBMM GRUBUNDA KONUŞTU

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği