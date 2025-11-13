Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ı resmi törenle karşıladı

Tören detayları ve görüşme programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Süvariler, konuk Cumhurbaşkanı Erhürman’ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşıladı ve Erhürman’ı protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Erhürman’ı Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Erhürman’ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve birlikler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden iki lider, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Görüşmeler kapsamında önce baş başa görüşme yapan Erdoğan ve Erhürman, ikili ve heyetler arası toplantıların ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İLK RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİREN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’I RESMİ TÖRENLE KARŞILADI.