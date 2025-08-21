DOLAR
Erdoğan-Macron Telefonda Görüştü: Ukrayna, Gazze ve Türkiye-Fransa İşbirliği

Erdoğan ile Macron telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum ve birçok bölgesel ile küresel gelişme ele alındı.

Görüşmenin ana başlıkları

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin çabalarının sürdüğünü vurguladı ve Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Gazze konusunda Erdoğan, bölgede büyük bir insani felaket yaşandığını, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini söyledi ve Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

İki lider ayrıca, BM Zirvesi marjında New York'ta görüşülen konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Türkiye-Fransa işbirliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini belirtti. Savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atılmaya devam edileceği kaydedildi.

