Erdoğan Meclis'ten Ayrıldı: TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı

Erdoğan Meclis'ten Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katıldıktan sonra Genel Kurul'daki konuşmasının ardından Meclis'ten ayrıldı.

Başkanlık Odasında Liderlerle Görüşme

Konuşmasının bitiminde Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularına Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık." diye cevap verdi.

Uğurlama ve Meclis İçindeki Anlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer ilgililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Erdoğan konuşmasının ardından muhalefet sıralarına giderek Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle tokalaştı.

Notlar

Genel Kurul öncesinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti'li milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

CHP 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmama kararı alarak Genel Kurul'daki sıraları boş bıraktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı sonrası Genel Kurul'dan ayrıldı; çıkışı sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık kendisine selam verdi.