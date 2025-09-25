Erdoğan New York'tan Washington'a TRK Uçağıyla Gitti: Trump Görüşmesi Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu programı kapsamında New York'tan 'TRK' uçağıyla Washington'a gitti; Trump ile görüşme planlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 01:34
Erdoğan New York'tan Washington'a 'TRK' ile Ayrıldı

BM 80. Genel Kurulu için gelen Cumhurbaşkanı Washington temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden, "TRK" uçağıyla Washington'a hareket etti.

Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı.

Washington'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğanin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise New York'taki temaslarının ardından Washington'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trumpla bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınması bekleniyor.

