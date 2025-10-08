Erdoğan: Özgür Özel'in Skandallarına Bahane, Millete Hesap Verecek Cesareti Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i hedef alarak 'her skandala bahanesi var, millete hesap verecek cesareti yok' dedi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:12
Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert eleştiri

Cumhurbaşkanı muhalefeti ve Özgür Özel'i hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet cephesine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, parti ve lider kadrosuna ilişkin sert sözlerle muhalefetin gündemini değerlendirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle oldu: "(Özgür Özel) Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar"

Erdoğan, bu sözlerle Özgür Özel ve muhalefet liderliğine yönelik güven ve sorumluluk eleştirisini vurguladı. Konuşmasında, muhalefetin söylem ve tutumunu hedef alarak seçmen nezdinde hesap verme sorumluluğuna dikkat çekti.

Muhalefetin açıklamalarına karşı sert bir üslup kullanan Erdoğan, sözlerinde özellikle "millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok" ifadelerini öne çıkardı ve muhalefet içindeki yapısal sorunlara işaret etti.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi tartışmaların kızıştığı ortamda muhalefet-cephesinde yeni tartışma başlıkları oluşturacağa benziyor.

