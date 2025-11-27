Erdoğan, Papa 14. Leo’yu Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı; 21 pare top atışı ve iki ülke marşları çalındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:09
Tören ve karşılama ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Papa 14. Leo’yu taşıyan makam aracını, külliye önündeki caddede bekleyen süvariler karşıladı ve Papa’ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu külliyenin ana giriş kapısında bizzat karşıladı.

Tören alanında yerlerini alan liderlerin ardından 21 pare top atışı yapıldı ve iki ülkenin milli marşları çalındı. Papa 14. Leo, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba Asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Papa 14. Leo, heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde, Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen iki liderin ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda davetlilere hitap etmeleri planlanıyor.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

