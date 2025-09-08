Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 eğitim yılı açılışı için İstanbul'da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne katılacak; akşam Ankara'da Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 03:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni için İstanbul'da yer alan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne katılacak. Tören, yeni eğitim döneminin başlangıcını resmen işaret edecek.

Gün İçindeki Program

Günün ilerleyen saatlerinde Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Programın kent ve saat bilgileri şu şekilde:

İstanbul / 11.00 — Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde Açılış Töreni.

Ankara / 16.00 — Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık.

Her iki etkinlik de Cumhurbaşkanlığı takviminde yer alıyor ve günün siyasi ile eğitim gündemini belirleyecek.

