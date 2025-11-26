Erdoğan: Şehir Hastaneleriyle Küresel Ölçekte Sağlık Hizmeti Veriyoruz

Erdoğan: "Küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Tıp Kurultayı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, "Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından ilgiyle takip ediliyor" dedi.

Kurultay, TÜSEB ödülleri ve teşekkür

Programı düzenleyen Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve TÜSEB'e teşekkür eden Erdoğan, yurt dışından katılanlara da hoş geldiniz diyerek kurultay çerçevesinde düzenlenen Üreten Sağlık İş Forumu sonuçlarının sağlık sektörü ve üniversiteler için hayırlı olmasını diledi. Farklı kategorilerde ödül alan bilim insanlarını ve hekimleri tebrik etti.

Bu yıl ebediyete irtihal eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile anılan akademisyenlere rahmet dileyen Erdoğan, Aziz Sancar için de uzun ömür ve yeni başarı dileklerini paylaştı.

Sağlıkta insan merkezli yaklaşım ve tarihsel perspektif

Erdoğan, insan hayatının ve sağlığının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak tıp tarihinin, din ve felsefe geleneklerinin insanı korumayı amaçladığını belirtti. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının sağlık merkezli bir bakışı ortaya koyduğunu ifade etti ve eski Türk tıbbındaki bilge hekim geleneğine dikkat çekti.

Tıbbın ortak kazanımı ve modern sorunlar

Tıp biliminin milletler üstü bir ortak kazanım olduğunu söyleyen Erdoğan, çağımızda kar odaklı yaklaşımların tıp paradigmasını dönüştürdüğünü; sağlık hizmetlerinin sınıfsallaşması ve tıbbi gelişmelerin kötüye kullanımının risklerine işaret etti. Bu konuları bilim insanlarının değerlendirmesine bıraktığını belirtti.

Eşit erişim, adalet ve etik çağrısı

Hastalara eşit erişim sağlanmadığı sürece adil bir dünyadan söz edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse, insanın sağlığı ve hastalığı da sömürülemez" dedi ve dünyanın İbn-i Sina ve Hipokrat çizgisine daha yakın bir bakışa ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Yatırımlar, insan kaynağı ve kapasite

Son 23 yılda sağlığa verilen önemi hatırlatan Erdoğan, sağlık hizmetlerinin yaygın, kaliteli ve ekonomik hale getirildiğini söyledi. Bugün toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personeliyle 86 milyon vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti. 2002'den bu yana personel sayısını %288 artırdıklarını ifade etti.

Son 1,5 yılda 57 bin 504’ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni atama yapıldığını, kamu hastanelerinin %80'ini yenilediklerini veya yeniden inşa ettiklerini kaydetti. 794 yeni hastane hizmete girdi; kamu hastanelerinde toplam 173 bin yataka ulaşıldı. 2002'de 7 bin nitelikli yatak varken bugün bu sayının 122 bine çıktığını; toplam yatak sayısının 164 binden 271 bine yükseldiğini aktardı.

Deprem, şehir hastaneleri ve küresel hizmet

2023 depremi sonrası bölgenin iyileştirilmesi için 5 bin 123 yataklı 109 sağlık tesisini tamamladıklarını, 11 ilde deprem öncesi 23 bin 733 yatak varken bugün 27 bin 503 yatakla hizmet verildiğini söyledi. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesinin yıl bitmeden açılacağını ifade etti.

Salgın döneminde önemli rol oynayan şehir hastanelerinden 25 tanesi hizmete girdiğini, 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor ve toplamda 9 şehir hastanesinin/sağlık kampüsünün ihale, proje ve arsa çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Güçlü sağlık altyapımız sayesinde artık pek çok branşta... küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık" diye konuştu.

Erişim, AR-GE ve yerlileşme vurgusu

Erdoğan, sağlık hizmetlerinde hedeflere tam ulaşılmadığını, tıp ve ilaçta dünyada en iyi ülkeler arasında olmak gerektiğini vurguladı. Tıbbi cihaz ve yerli ilaç üretiminde millileşme hamlesinin önemine değinerek savunma sanayinde olduğu gibi burada da engeller bulunduğunu, yine de yılmayacaklarını söyledi.

Bilim insanlarının çalışmalarını takdir eden Erdoğan, ödül alan araştırmacıların diğer hekimlere örnek olacağını belirtti.

Memişoğlu: "Sağlıkta bağımsızlık, milli güvenliğin parçası"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuşmasında "Üreten Sağlık" modeliyle yerli ve milli sağlık teknolojileri geliştirdiklerini, sağlığı stratejik bir güç alanı olarak konumlandırdıklarını söyledi. Aile hekimlerini proaktif bir yapının merkezine yerleştirdiklerini ve sağlık okuryazarlığını güçlendirdiklerini aktardı.

Memişoğlu, aile hekimlerinin aktif taramalarla 11 hastalığın izlenmesini teşvik ettiklerini; bin 859 ilacı yazabilme yetkisi verdiklerini ve 35 milyon vatandaşın kronik hastalık taramasının yapıldığını, 7,3 milyon kişiye yeni kronik hastalık tanısı koyulduğunu belirtti. Kanser taramaları sonucunda 19 bin kişiye erken evrede kanser tanısı konduğunu söyledi.

Ayrıca Normal Doğum Eylem Planı ile primer sezaryen oranında 4,1 puanlık azalışla yüzde 12,3 oranında gerileme sağlandığını, bin 524 gebe okulu ve 3 bin 400 yeni koordinatör ebe ile 360 bini aşkın anne adayına eğitim verildiğini aktardı. Türkiye'nin yapay zeka destekli tıbbi cihazları geliştirebilen bir konuma geldiğini ve Ulusal Genom Projesi ile biyoteknoloji, kişiselleştirilmiş tıp ve genom alanlarında ilerlediklerini ifade etti.

TÜSEB Ödülleri sahiplerini buldu

2025 TÜSEB Ödülleri'nde ödül alanlar şöyle sıralandı: TÜSEB Teşvik Ödülü Prof. Dr. Suat Tekin, Prof. Dr. Sercan Karav, Doç. Dr. Beyza Servet Göncü ve Prof. Dr. Erkan Yılmaz; TÜSEB Hizmet Ödülü Prof. Dr. Mehmet Erdem Büyükbingöl; Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü Şahin Gürsel; TÜSEB Özel Ödülü (Ord. Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına) Prof. Dr. Uğur Türe; İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ekibine verildi. Aziz Sancar Bilim Ödülü bu yıl Prof. Dr. Fikrettin Şahin’e takdim edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'deki insani girişimleri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Özel Ödülü takdim edildi.

Son söz: Sürekli iyileştirme ve halkın geri bildirimi

Erdoğan, sağlık alanının dinamik olduğunu, milletin teklifler, tenkit ve tespitleri doğrultusunda sistemi iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi. Covid-19 döneminde Türk sağlık sisteminin gücünün görüldüğünü vurgulayarak "Son 23 yılda sağlık alanında ne yaptıysak bilim insanlarımızla istişare halinde yaptık" ifadesini kullandı ve gelecekte de bilimin rehberliğinde ilerleme kararlılığını yineledi.

