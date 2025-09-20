Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak

Erdoğan'dan görüşme mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump ile yapılması planlanan görüşmenin bölgesel istikrar ve küresel barış açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Trump'la yapacağımız görüşmenin ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına inanıyorum"

Erdoğan, iki lider arasındaki diyaloğun ortak küresel barış vizyonu doğrultusunda ilerleyeceğini belirterek, atılacak adımların bölgede çatışmaların sona ermesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Açıklama, planlanan görüşmenin bölgesel barış çabalarındaki rolünü ve iki ülke arasındaki diplomatik girişimlerin önemini öne çıkarıyor.