Erdoğan: Türkiye Enerji Yoğunluğunu Yıllık %4,5 İyileştirdi

Erdoğan, Türkiye'nin enerji yoğunluğunu yıllık %4,5 iyileştirdiğini belirterek küresel ortalama olan %1'in çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:01
Enerji verimliliğinde küresel ortalamanın üzerinde performans

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Dünya enerji yoğunluğunu yıllık ortalama yüzde 1 oranında iyileştirirken, Türkiye yüzde 4,5 oranında iyileştirdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, enerji verimliliği politikalarının ülke ekonomisine ve sürdürülebilirlik hedeflerine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

%4,5lik iyileşme, Türkiye'nin enerji kullanım etkinliğinde kaydettiği önemli bir ilerlemeyi gösteriyor ve küresel ortalama olan %1 ile kıyaslandığında dikkat çekici bir farklılık oluşturuyor.

