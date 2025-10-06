Erdoğan: Türkiye Enerji Yoğunluğunu Yıllık %4,5 İyileştirdi

Enerji verimliliğinde küresel ortalamanın üzerinde performans

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Dünya enerji yoğunluğunu yıllık ortalama yüzde 1 oranında iyileştirirken, Türkiye yüzde 4,5 oranında iyileştirdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, enerji verimliliği politikalarının ülke ekonomisine ve sürdürülebilirlik hedeflerine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

%4,5lik iyileşme, Türkiye'nin enerji kullanım etkinliğinde kaydettiği önemli bir ilerlemeyi gösteriyor ve küresel ortalama olan %1 ile kıyaslandığında dikkat çekici bir farklılık oluşturuyor.