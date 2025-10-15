Erdoğan: Türkiye Liyakatli Kadrolarla Fırtınalı Dünyada Güvende

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güven ve istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke gündemine ilişkin yaptığı konuşmada güçlü ve istikrarlı yönetim mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir"

Erdoğan'ın sözleri, liyakatli kadrolar ve güven temalarının öne çıktığını gösterdi. Açıklama, kamuoyuna güven verme amacı taşıyor.

Bu ifadeler, Türkiye'nin küresel belirsizliklere karşı hazırlıklı olduğu ve yönetimde ehliyetin esas alındığı mesajını pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.