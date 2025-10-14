Erdoğan yurda döndü: Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü

Temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ankara'ya ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılandı ve kısa süre sonra havalimanından ayrıldı.

Beraberindeki heyet de yurda geldi.

