Ereğli'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Arif Aykanat Hayatını Kaybetti

Ereğli'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Yaşamını Yitirdi

Zonguldak-Ereğli kara yolunda meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Arif Aykanat feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, Ereğli-Zonguldak kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 78 ABJ 336 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Aykanat, viraja girdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü savrularak orta refüjdeki trafik uyarı tabelasına çarptı ve ardından yol kenarındaki su kanalına düştü.

Motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bankete çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aykanat hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

