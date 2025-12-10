DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Ereğli'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Arif Aykanat Hayatını Kaybetti

Ereğli-Zonguldak kara yolunda virajı dönerken kaza yapan 23 yaşındaki Arif Aykanat hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:41
Ereğli'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Arif Aykanat Hayatını Kaybetti

Ereğli'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Sürücü Yaşamını Yitirdi

Zonguldak-Ereğli kara yolunda meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Arif Aykanat feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kaza, Ereğli-Zonguldak kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 78 ABJ 336 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Aykanat, viraja girdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü savrularak orta refüjdeki trafik uyarı tabelasına çarptı ve ardından yol kenarındaki su kanalına düştü.

Motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bankete çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aykanat hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE EREĞLİ-ZONGULDAK KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 23...

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE EREĞLİ-ZONGULDAK KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 23 YAŞINDAKİ ARİF AYKANAT HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi