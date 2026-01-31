Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörlüğü, Erenbağı Mahallesi'nde altyapı ve çevre sorunlarını yerinde inceleyip muhtar ve vatandaş taleplerini not aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:03
Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü, ilçenin mahallelerindeki hizmet çalışmalarını sahada denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı ve MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte Erenbağı Mahallesi'nde kapsamlı saha incelemeleri gerçekleştirildi.

İncelemenin odak noktaları

Yapılan saha ziyaretinde, özellikle altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gibi başlıklarda muhtarların ilettiği talepler detaylı şekilde değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetler de yerinde dinlendi.

Muhtarlarla doğrudan iletişim

Heyet, mahalle muhtarlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaçları sahadan tespit etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikli ihtiyaçlar belirlendi ve ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı; bu ziyaretin mevcut sorunların tespiti ve çözüm planlarının hızlandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Yetkililerden açıklama

Adem Yardımcı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü olarak Erenbağı Mahallemizde, MASKİ İlçe Şefimiz Tuğba Ural ile birlikte incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın bizlere ilettiği sorunları yerinde görmeye, tespit etmeye ve çözüm noktasında gerekli adımları hızlandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik. Hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına ulaştırmak için sahadayız".

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KULA İLÇE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, İLÇENİN MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KULA İLÇE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, İLÇENİN MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA KULA İLÇE KOORDİNATÖRÜ ADEM YARDIMCI, MASKİ KULA İLÇE ŞEFİ TUĞBA URAL İLE BİRLİKTE ERENBAĞI MAHALLESİ’NDE SAHA İNCELEMELERİNDE BULUNDU.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KULA İLÇE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, İLÇENİN MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMET...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
2
Kula Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Servisi 14 Bin Seansa Ulaştı
3
Su Tüketimiyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar: Uzman Uyarısı
4
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
5
Erciyes Diş Hastanesi Ek Binasına 4 Binden Fazla Kitaplı Okuma Salonu
6
Türkiye’nin İlk İlçe Bazlı 112 Komuta Merkezi Esenyurt’ta Kuruluyor
7
Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları