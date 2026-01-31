Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü, ilçenin mahallelerindeki hizmet çalışmalarını sahada denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı ve MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte Erenbağı Mahallesi'nde kapsamlı saha incelemeleri gerçekleştirildi.

İncelemenin odak noktaları

Yapılan saha ziyaretinde, özellikle altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gibi başlıklarda muhtarların ilettiği talepler detaylı şekilde değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikâyetler de yerinde dinlendi.

Muhtarlarla doğrudan iletişim

Heyet, mahalle muhtarlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaçları sahadan tespit etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikli ihtiyaçlar belirlendi ve ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı; bu ziyaretin mevcut sorunların tespiti ve çözüm planlarının hızlandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Yetkililerden açıklama

Adem Yardımcı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü olarak Erenbağı Mahallemizde, MASKİ İlçe Şefimiz Tuğba Ural ile birlikte incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın bizlere ilettiği sorunları yerinde görmeye, tespit etmeye ve çözüm noktasında gerekli adımları hızlandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik. Hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına ulaştırmak için sahadayız".

