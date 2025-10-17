Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti

Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni İnceledi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, beraberlerindeki heyetle Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin Amaç ve Kapsamı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı ile TBB arasında 4 Eylül'de imzalanan protokol çerçevesinde yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi ve avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülüyor.

Program kapsamında heyet, ilk olarak Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından delegasyon, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne geçerek merkezin durumu hakkında bilgi aldı.

İnceleme Konuları

Heyet, merkezde fiziki koşullar, yabancılara sunulan hizmetler ve personele yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret, protokolün öngördüğü iş birliği ve uygulamaların sahadaki yansımalarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Yetkililer, yapılan incelemelerin ardından ortak çalışmaların sürdürülmesi ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik adımların atılacağını belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök beraberindeki heyetle Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.