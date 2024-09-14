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Eritre'de Mısır Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Eritre Devlet Başkanı Afewerki, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:01
Eritre'de Mısır Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi Kabul Etti

Eritre'nin başkenti Asmara'da, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil'i resmi temaslar çerçevesinde kabul etti. Görüşmenin merkezi konularından biri, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler oldu.

Görüşmenin İçeriği

Görüşme sırasında Abdulati ve Kamil, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından iletilen mesajlar üzerinde durarak, "Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler, yerel zorluklar ve bölgedeki güvenlik ile istikrarı sağlama yolları" hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Sudan ve Somali Üzerine Değerlendirmeler

Taraflar, Sudan'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların artırılmasının ve mevcut istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladılar. Ayrıca, Somali'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin korunması için gereken adımları artırmaya yönelik mutabakat sağlandı.

Etiyopya ile Mısır Arasındaki Gerilim

Bu ziyaretin, Mısır ile Eritre'nin komşusu Etiyopya arasında "Somali" ve "Hedasi Barajı" konularında yaşanan gerginlikler esnasında gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Etiyopya, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım göndermesine ilişkin eleştirisini dile getirmiş, Kahire'nin yardımının dış müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Hedasi Barajı Anlaşmazlığı

10 yılı aşkın süredir Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında sürmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlık devam etmektedir. Hedasi Barajı, Etiyopya'nın enerji ihtiyacını karşılamayı ve elektrik ihraç etmeyi amaçladığı önemli bir projedir. Ancak, Mısır ve Sudan, Nil suyunun paylaşımına dair taahhütlerin korunmasını sağlamak adına üçlü bir anlaşmaya varma gerekliliğini öne sürmektedirler.

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