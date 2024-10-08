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Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Ambargolarla Diz Çökmeyecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ambargoların Kıbrıs Türkü'nü etkileyemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:32
Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Ambargolarla Diz Çökmeyecek

Kıbrıs Türkü Ambargolara Karşı Duracak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşlara yönelik önemli mesajlar verdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkına yönelik kısıtlamalar, ambargolar asla bizi diz çöktüremez," dedi.

AHBV Üniversitesi'nde Önemli Etkinlik

AHBV Üniversitesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyleErsin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın tarihine atıfta bulunarak, Osmanlı döneminde Rumların huzur içinde yaşadığını belirtti.

İngiltere'nin Etkisi ve Türkiye'nin Desteği

Tatar, Kıbrıs'ın 1923-1960 yılları arasında İngiltere'nin egemenliği altında olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Ada'nın güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti. Aynı zamanda Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ifade etti.

İki Devletli Politika ve Ekonomik Haklar

Tatar, yürütmekte oldukları siyasetin iki devletli bir siyaset olduğunu vurguladı. "Kuzeydeki Türk devleti bağımsız ve egemen bir devlettir. Mavi Vatan'da Türkiye ile sahip olduğumuz haklarımız büyük," dedi.

Kıbrıs Türkü'nün İnsani Hakları

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi devletini yaşatma hakkı, insanlık hakkıdır. Bunu kimse inkar edemez," diyerek, ambargoların Kıbrıs Türkü'nü etkilemeyeceğini yineledi. Tatar, "Benim arkamda 85 milyon Türkiye var" diyerek Türkiye'nin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Rektör Bostancı'nın Açıklamaları

AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Tatar’ın Kıbrıs Türkü için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Kıbrıs meselesi tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor," ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından Tatar, katılımcılar için kitabını imzaladı.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs...

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla sergi, söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, sergiyi gezdi.

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