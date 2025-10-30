Ersoy: Turizm Herkesin Hakkı — 18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'nin Vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl "Yeniliklerin Sanatı" temasıyla düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomik Forumunun açılışına katılarak turizmin ekonomik ve kültürel önemine dikkat çekti.

Forumun kapsamı ve açılış

Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor. Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

Turizmin ekonomik etkileri

Açılış konuşmasında Ersoy, organizasyonu düzenleyen Associazione Conoscere Eurasia'ya memnuniyetini ifade ederek forumun enerji, ulaşım, tarım, finans, dijital teknoloji ve turizm gibi sektörlerdeki gelişmelerin ekonomik yansımalarını tartışmayı amaçladığını belirtti. Ersoy, Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre geçen yıl dünyada 2 trilyon dolar turizm geliri elde edildiğini, 2025'in ilk altı ayında ise turist sayısının 690 milyona ulaştığını aktardı.

Turizmin çok boyutlu yapısına işaret eden Ersoy, sektörün yaklaşık 38 farklı sektör ve alanla doğrudan ve dolaylı ilişkiye sahip olduğunu söyledi ve şunları vurguladı: "Turistik tüketim harcamaları, diğer sektörlerdeki üretim faktörlerinin gelirlerini oluşturmaktadır". Bu harcamalar sayesinde artan talebi karşılamak, altyapıyı iyileştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek gibi yatırımların hem turizm sektörüne hem de onu besleyen diğer sektörlere gelir sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin konumu ve avantajları

Ersoy, turizmin sadece ekonomik getiri sağlamadığını, aynı zamanda halklar arası kültürel etkileşimi artırdığını belirterek "Turizmin sadece bir kesim ve zümre için değil, tüm insanlar için bir hak ve gereklilik olduğu gerçeği önem kazanmaktadır" dedi. Ayrıca geçen yılki verilere göre 1,5 milyarlık uluslararası turizm hareketliliğinin 747 milyonunun Avrupa'da, 316 milyonunun Asya'da meydana geldiğini hatırlattı.

Ersoy, Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin dünyada en fazla yabancı ziyaretçi alan ülkeler arasında yer aldığını, Akdeniz kıyısı, iklim, zengin tarihsel ve kültürel çeşitlilikleri ile mutfak kültürlerinin bu tercihte etkili olduğunu belirtti. Türkiye'nin ise coğrafi konumu, misafirperverlik geleneği, doğal güzellikleri ve kadim Anadolu'nun birikimi sayesinde dünya turizmi için eşsiz bir kaynak sunduğunu vurguladı.

2024 performansı ve hedefler

Türkiye'nin farklı turizm türlerinde de öne çıktığını belirten Ersoy, ülkenin deniz turizmi, termal turizm, kış sporları, dalış, ekoturizm, kongre-fuar-düğün turizmi, kruvaziyer, yat, golf ve inanç turizmi gibi alanlarda eşsiz imkanlara sahip olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar turizm geliriyle kendi rekorunu kırdığını, yılın geride kalan aylarına ait verilerin ise bu yılki hedeflere ulaşılacağını gösterdiğini aktardı.

Bu başarılı sonuçların sadece doğal ve kültürel potansiyele dayandırılamayacağını belirten Ersoy, pandeminin ardından uygulanan tanıtım stratejileri ve güvenli ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının katkısına dikkat çekti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bakanlık politikaları doğrultusunda yürüttüğü tanıtım faaliyetlerine de vurgu yaptı.

Sürdürülebilirlik ve tanıtım politikaları

Ersoy sürdürülebilir turizmin hedeflerini şu başlıklarla özetledi: doğal kaynakların korunması, aşırı kullanımın ve atıkların azaltılması, kültürel ve sosyal çeşitliliğin muhafazası, yerel toplumun planlamaya dahil edilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, kamuyla sektör arasında koordinasyon, personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesi. Ersoy, asıl amacın sadece en fazla gelir veya ziyaretçi sayısına ulaşmak olmadığını; turizm faaliyetlerinin çevreye, doğaya, insana ve kültürel değerlere saygılı şekilde sunulması gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca Güvenli Turizm Sertifikası, Sürdürülebilir Turizm Belgesi, gece müzeciliği uygulaması ve tüm yıla yayılan kazı ve restorasyon çalışmalarını içeren "Geleceğe Miras" projesi gibi girişimleri anımsattı ve hedeflerin her yıl yükseltildiğini belirtti. Ersoy, "Turizm stratejisinin en önemli unsuru tanıtım politikaları" olduğunu vurgulayarak, eğitim, gelir ve demografik yapıyı göz önünde bulunduran, farklı gelir gruplarına yönelik programlar geliştirilmesi ve turizmin yıl geneline yayılmasının önemini dile getirdi.

18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu hakkında

18. Verona Avrasya Ekonomik Forumu bu yıl Rusya, Türkiye ve Avrasya ülkelerinden iş dünyası temsilcilerini bir araya getiriyor; uluslararası işbirliği, yatırım fırsatları ve sürdürülebilir üretim konularında diyalog ortamı sunuyor. Rusya, forumda yüksek kalite, yenilikçilik ve çevresel sorumluluk standartlarına sahip ürünlerini "Made in Russia" markası altında tanıtacak. Ziyaretçiler, gıda ve şekerleme ürünlerinden porselenlere, kişisel bakım ürünlerinden yenilikçi çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesini inceleme fırsatı bulacak.

Foruma dair detaylı bilgiye forumverona.com adresinden ulaşılabilir.

