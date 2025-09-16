Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Tekirdağ'da Anıldı

Tekirdağ’da, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı, Ertuğrul Fırkateyni Anıtı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tören ve konuşmalar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konuşmasında Ertuğrul Fırkateyni olayının Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirterek bunun üzerinden 135 yıl geçtiğini vurguladı. Karaküçük, 1890 yılında Japonya'ya bir dostluk seferi için gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda uğradığı elim deniz kazasında 500'den fazla kahramanının şehit olduğunu anlattı ve bu olayın Türk ile Japon halkları arasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini attığını ifade etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen de Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon ilişkilerinin mihenk taşı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Anma programı detayları

İl Müftüsü Mustafa Soykök şehitler için dua etti. Törene katılanlar arasında Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi. Katılımcılara lokma ikram edildi.

Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

