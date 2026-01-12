ERÜ KBB Kliniğine Full HD ve NBI Destekli Yeni Nesil Endoskopi Sistemi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde, üniversite yönetiminin sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltme ve ileri cerrahi uygulamaları destekleme vizyonu doğrultusunda, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Anabilim Dalına Full HD çözünürlüklü görüntüleme altyapısına sahip ve dar bant görüntüleme (Narrow Band Imaging-NBI) teknolojisi ile donatılmış yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı.

Hizmete sunulan teknoloji ve klinik etkileri

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, cihazın kliniğe kazandırılmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımız, yalnızca ilimize değil, çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet veren bir referans merkez niteliği taşımaktadır. Kliniğimizde yıllık yaklaşık 3 bin ameliyat, dünya standartlarında başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek cerrahi hacim; endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik kulak cerrahisi, endoskopik larenks cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahileri başta olmak üzere, ileri düzey endoskopik uygulamalarda kliniğimizin deneyim ve yetkinliğini açık biçimde ortaya koymaktadır."

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, cihazın sunduğu avantajları da vurguladı: "Hizmete alınan yeni nesil endoskopi sistemi, sahip olduğu Full HD görüntü kalitesi sayesinde cerrahi sahadaki anatomik yapıların çok daha net ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. NBI teknolojisi ise mukozal yüzeyler ve damarsal paternlerin seçiciliğini artırarak, özellikle karmaşık ve hassas cerrahi girişimlerde cerrahi doğruluk ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirmektedir."

Teşhis, cerrahi planlama ve eğitimde kazanımlar

Şahin, ileri teknolojinin hasta bakım süreçlerine katkısını şu sözlerle özetledi: "Bu cihaz sayesinde teşhisin doğruluğun artması, cerrahi planlamanın daha rasyonel yapılması, daha etkin ve daha güvenli cerrahi tedavilerin uygulanması mümkün hale gelmiştir."

Uzmanlık eğitimi açısından cihazın önemine de değinen Doç. Dr. M. İlhan Şahin, "Ayrıca söz konusu endoskopi sistemi, Kulak Burun Boğaz uzmanlık eğitimi açısından da önemli bir kazanımdır. Asistan hekimler, yüksek hasta hacmi ve ileri endoskopik cerrahi uygulamalarla desteklenen bu eğitim ortamında, dünya çapında ileri merkezlerde kullanılan Full HD ve NBI destekli sistemlerle birebir çalışma olanağı bulmaktadır. Bu durum, uzmanlık eğitiminde hem teorik hem de pratik açıdan kalite artışı sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, son olarak şunları belirtti: "Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, üniversitemiz yönetiminin sağladığı bu nitelikli teknoloji yatırımlarının, bölgesel referans merkezi olma misyonumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Hizmete alınan bu yeni nesil endoskopi sistemi, kliniğimizin hasta bakımında mükemmeliyet, ileri cerrahi uygulamalar ve üst düzey uzmanlık eğitimi hedeflerine ulaşmasında önemli ve kalıcı bir kazanım olmuştur."

Bu önemli teknoloji yatırımı, Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde sunulan tanı, tedavi ve cerrahi hizmetlerinin niteliğini daha da ileri bir düzeye taşımayı amaçlıyor.

