ERÜ KBB Kliniğine Full HD ve NBI'li Yeni Nesil Endoskopi Sistemi

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:23
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, üniversite yönetiminin sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltme ve ileri cerrahi uygulamaları destekleme vizyonu doğrultusunda, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Anabilim Dalı'na Full HD çözünürlüklü görüntüleme altyapısı ve dar bant görüntüleme (Narrow Band Imaging-NBI) teknolojisiyle donatılmış yeni nesil endoskopi sistemi kazandırıldı.

Referans merkezde artan cerrahi kapasite

ERÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, kliniğin sadece il merkezine değil çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet veren bir referans merkez olduğunu vurguladı. Şahin, "Kliniğimizde yıllık yaklaşık 3.000 ameliyat, dünya standartlarında başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek cerrahi hacim; endoskopik sinüs cerrahisi, endoskopik kulak cerrahisi, endoskopik larenks cerrahisi ve endoskopik kafa tabanı cerrahileri başta olmak üzere, ileri düzey endoskopik uygulamalarda kliniğimizin deneyim ve yetkinliğini açık biçimde ortaya koymaktadır" dedi.

Full HD ve NBI ile artırılan hassasiyet

Doç. Dr. Şahin, cihazın özelliklerinin cerrahi uygulamalara somut katkısı hakkında şunları söyledi: "Hizmete alınan yeni nesil endoskopi sistemi, sahip olduğu Full HD görüntü kalitesi sayesinde cerrahi sahadaki anatomik yapıların çok daha net ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. NBI teknolojisi ise mukozal yüzeyler ve damarsal paternlerin seçiciliğini artırarak, özellikle karmaşık ve hassas cerrahi girişimlerde cerrahi doğruluk ve güvenliği önemli ölçüde güçlendirmektedir."

Şahin, ayrıca bu teknolojinin hasta bakım süreçlerinin tümüne katkı sağladığını belirterek, "Bu cihaz sayesinde teşhiste doğruluğun artması, cerrahi planlamanın daha rasyonel yapılması, daha etkin ve daha güvenli cerrahi tedavilerin uygulanması mümkün hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlık eğitimi için önemli kazanım

Doç. Dr. M. İlhan Şahin ise sistemin eğitim boyutuna dikkat çekti: "Asistan hekimler, yüksek hasta hacmi ve ileri endoskopik cerrahi uygulamalarla desteklenen bu eğitim ortamında, dünya çapında ileri merkezlerde kullanılan Full HD ve NBI destekli sistemlerle birebir çalışma olanağı bulmaktadır. Bu durum, uzmanlık eğitiminde hem teorik hem de pratik açıdan kalite artışı sağlamıştır." dedi.

Doç. Dr. M. İlhan Şahin, üniversite yönetiminin sağladığı bu teknoloji yatırımlarının kliniğin bölgesel referans merkezi olma misyonunu güçlendirdiğini ve yeni cihazın hasta bakımında mükemmeliyet, ileri cerrahi uygulamalar ve üst düzey uzmanlık eğitimi hedeflerine ulaşmada kalıcı bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

7
