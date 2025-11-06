Erzincan Belediyesi Uygulama Tarlalarında Hububat Ekimi Başlattı

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde, belediye mücavir alanları içerisinde yer alan uygulama tarlalarında hububat ekimi gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Erzincan’da, belediye ekipleri verimli topraklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Verimli topraklarımızdan en yüksek faydayı sağlamak adına yapılan bu çalışmalarla hem üretime katkı sağlıyor hem de şehrimizin tarımsal potansiyelini geliştiriyoruz."

Gelecek Planları

Belediye yetkilileri, uygulama tarlalarında yapılan üretim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde farklı ürün gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığını belirtti.

