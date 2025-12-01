Erzincan'da 24 Öğrenciye Kayak ve Drama Desteği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesiyle Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 24 öğrenciye kayak ve drama kursu verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 08:15
Erzincan'da 24 Öğrenciye Kayak ve Drama Desteği

Erzincan'da 24 Öğrenciye Kayak ve Drama Desteği

ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi kapsamında eğitimler başladı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışmada, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 24 öğrenci için sosyal gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve spora yönlendirmek amacıyla kayak ve drama kursları düzenlendi.

Kurslara katılan öğrenciler için gerekli kıyafet ve ekipmanlar temin edilerek hediye edildi. Kayak ve drama eğitimlerinin başladığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE KAYAK VE DRAMA KURSU DESTEĞİ

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE KAYAK VE DRAMA KURSU DESTEĞİ

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE KAYAK VE DRAMA KURSU DESTEĞİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 150 Öğrenciye Güvenlik ve Siber Farkındalık Eğitimi
2
Düzce'de 2. Kuymak Festivali: Horon ve Lezzet Şöleni
3
Edirne Demirköprü'de 7 Fas Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı
4
Kayseri'de cami önünde bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
5
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da Turistlere Tarih Sunuyor
6
Erzincan'da 24 Öğrenciye Kayak ve Drama Desteği
7
Lüleburgaz'da 39 TR 807 Plakalı Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı