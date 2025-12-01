Erzincan'da 24 Öğrenciye Kayak ve Drama Desteği

ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi kapsamında eğitimler başladı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışmada, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 24 öğrenci için sosyal gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve spora yönlendirmek amacıyla kayak ve drama kursları düzenlendi.

Kurslara katılan öğrenciler için gerekli kıyafet ve ekipmanlar temin edilerek hediye edildi. Kayak ve drama eğitimlerinin başladığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE KAYAK VE DRAMA KURSU DESTEĞİ