Erzincan'da Domuz Saldırısı: Trabzonlu Avcı Hüseyin Buyuklu (54) Öldü

Erzincan'ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında saldırıya uğrayan Trabzonlu avcı Hüseyin Buyuklu (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:30
Erzincan'da Domuz Saldırısı: Trabzonlu Avcı Hüseyin Buyuklu (54) Öldü

Erzincan'da domuz saldırısı sonucu avcı yaşamını yitirdi

Kemah ilçesi Gülbahçe köyü kırsalında av sırasında meydana geldi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında saldırıya uğrayan Trabzonlu avcı Hüseyin Buyuklu (54), ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Buyuklu, Kemah’a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı esnada bir domuzun saldırısına uğradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Buyuklu için ilk müdahale yapıldı; hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni, yapılacak detaylı araştırmanın ardından netlik kazanacak.

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE DOMUZ AVI SIRASINDA SALDIRIYA UĞRAYAN TRABZONLU AVCI HÜSEYİN BUYUKLU...

ERZİNCAN’IN KEMAH İLÇESİNDE DOMUZ AVI SIRASINDA SALDIRIYA UĞRAYAN TRABZONLU AVCI HÜSEYİN BUYUKLU HAYATINI KAYBETTİ

