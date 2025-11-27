Erzincan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Erzincan Fatih Mahallesi'nde Binali Yıldırım Bulvarı'nda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Mengücek Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:13
Fatih Mahallesi, Binali Yıldırım Bulvarı

Erzincan’ın Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 DP 298 plakalı otomobil ile 24 ABY 828 plakalı hafif ticari araç, bulvar üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

